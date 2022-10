Pampita cautivó con un vestido celeste, al cuerpo y gran escote en la gala solidaria de Casa Ronald

No hay dudas de que Pampita marca tendencia con los looks que usa para fiestas, eventos o incluso en su día a día. La modelo es de las mujeres más lindas de Argentina y cautiva con su presencia, por lo que no fue la excepción en la gala solidaria de Casa Ronald.

La conductora de “El Hotel de los Famosos” fue al evento acompañada de su marido, el legislador Roberto García Moritán, y juntos se robaron las miradas de todos los presentes con su elegencia. Es que Pampita fue de las mejores vestidas en la gala que tuvo lugar en el Hotel Alvear de Buenos Aires y sus redes fueron testigo de ello.

En Instagram, donde la siguen más de 7 millones de seguidores con quienes comparte todo lo relacionado a lo laboral, y muy poco de lo personal, enamoró con sus fotos de la fiesta.

Pampita mostró en detalle el sofisticado “outfit” que eligió para la noche solidaria, a la que también asistieron famosas como Cande Ruggeri y Sofía Zámolo.

La empresaria lució un vestido de alta costura que Menage a Trois nombró como “Alice” en seda cady color tiffany, que realzó su figura. En cuanto al peinado optó por el cabello recogido y lució unas sandalias altas plateadas de Ricky Sarkany, que realzaron el look.

Pampita cautivó en la Gala de Casa Ronald.

Pampita enamoró con sus fotos en el gimnasio

Semanas atrás, la artista posó desde un gimnasio con un conjunto de top rojo con mangas y calza corta tiro alto, en el mismo color, que realzaron su figura. Y el look deportivo lo combinó con zapatillas negras con plataforma blanca.

“Las calzas cortas de mi cápsula con @touchesport son ideales para entrenar ahora que se viene el calor”, escribió Pampita al pie de sus fotos.

Además, en sus historias subió otro modelo de conjunto deportivo, en color rosa y con un top diferente. Este tenía solo un hombre y el agarre era al cuello. Y a este look le sumó zapatillas blancas.

Pampita con su conjunto rojo deportivo.

El conjunto rojo deportivo con el que Pampita causó sensación