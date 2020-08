Pampita abrió su corazón, habló sobre infidelidad y contó intimidades de su vida

Este lunes en la nueva programación de canal del solcito, el programa “Mujeres del Trece” tuvo como primera invitada a Pampita Ardohain y allí la modelo y conductora repasó varios temas de actualidad y también dedicó un momento para hablar de su vida privada.

Designada como “madrina” del envío del Trece, la esposa de Roberto García Moritán, fue recibida por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti.

Un momento especial se vivió cuando a la primera invitada se le consultó acerca de lo que pensaba de la infidelidad y Pampita comenzó diciendo: “Duele el sentirse engañado, la mentira. Si uno traiciona pero es el corazón el que eligió otra cosa, todos somos humanos y lo podemos entender”, dijo la conductora de “Pampita Online” (Net Tv) quien se casó no hace ni un año con Roberto García Moritán.

Relajada y dispuesta a seguir con la charla, La Gunda volvió a preguntarle: “¿Perdonás una traición?” a lo que Pampita muy segura respondió: “Yo no sé si el que perdona, perdona del todo. Las heridas van quedando, no sé cómo es eso. También depende de la etapa de tu vida. Hoy en donde estoy parada no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Elijo una vida con mucha paz y donde esté la verdad puesta sobre la mesa. Somos todos grandes para saber qué hacer con la verdad. No me imagino un mundo de traición en este momento de mi vida”, finalizó Pampita quizás recordando el episodio del motorhome y la palta.