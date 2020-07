¿Mensaje directo de Pampita a Vicuña?: “Me busqué uno fiel, no tengo más problemas”

Historia conocida es la escandalosa separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña. El motorhome, la palta, la manta y tantas cosas más han quedado en el pasado aunque cada tanto reviven por algún comentario de los propios protagonistas. Y la infidelidad del galán chileno con Eugenia “la China” Suárez volvió a la memoria a partir de un comentario que hizo la conductora en su programa.

A varios años del conflicto que se dio en medio de la filmación de “El Hilo Rojo”, la historia ha tenido un “final feliz” para todos: los actores formaron una familia y están esperando su segundo hijo juntos, después de Magnolia, y la modelo, después de varias relaciones frustradas, volvió a encontrar el amor y se casó con el empresario Roberto García Moritán.

Y justamente a partir de un comentario que tenía a su esposo como protagonista, Carolina le pegó un palito a su ex.

Fue en la edición del día lunes de “Pampita Online” que Gabriel Oliveri presentó su columna de astrología haciendo hincapié en los signos y las sexualidad de los famosos. En un momento, el columnista resaltó que las personas de capricornio, como Pampita y Robert, son “muy fieles y responsables una vez que los conquistás por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan”.

“Capricornio dice ‘a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar’”, destacó Oliveri, logrando la aprobación de Caro. “Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas”, comentó filosa la modelo.

Aunque el mensaje también podría ser para “Pico” Mónaco o Mariano Balcarce, otros de sus ex novios, y hasta para su primer marido, Martín Barrantes, con quien estuvo hasta 2008, pero del único de que hay pruebas y se conoce públicamente un engaño es del padre de sus hijos.