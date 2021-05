Pamela David contó por qué dejó la televisión y confesó que si vuelve no sería al canal América

En 2019 Pamela David se despidió de su programa de América y a partir de allí, la mujer de Daniel Vila se dedicó a viajar, descansar, disfrutar de sus hijos e incursionar en las redes sociales.

Este viernes, David visitó el programa “Intrusos” (América) y manifestó las ganas de volver a la pantalla chica, incluso si la oferta llegara de otro canal: “Nunca voy a dejar de agradecerle a América. Acá fue la primera oportunidad que tuve en la conducción, pero siento que cumplió un ciclo. Hice El Bar, Fuera de foco, Animales Sueltos, Desayuno Americano... Fueron un montón de años. Es mi familia. Pero creo que cerré un ciclo y me lo debo a mí trabajar en otro canal”, comentó la invitada con ganas de nuevos desafíos.

“Me encuentran en una crisis, la de los 42, pero una crisis positiva, que tiene que ver, por ejemplo, ser muy consciente con cada una de mis decisiones. Antes hacía las cosas por inercia, iba, iba, iba... no tenía el estado de consciencia que ahora me permite disfrutar. Hoy escucho mucho a mi cuerpo para tomar decisiones”, comentó la morocha frente al panel liderado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Frente al éxito de Telefé con “MasterChef Celebrity”, Paula Varela preguntó a David si le llamaba la atención ese tipo de programas: “¿MasterChef justo? No sé hacer fideos con manteca. Pero es un tema de decisión personal, no me gusta la cocina. Los chicos me hacen bullying. Cada vez que tengo que hacer un huevo duro tengo que googlear ‘¿cuánto tiempo era?’, y pongo la alarma. De verdad, tengo un tema, no me gusta la cocina”, sentenció.

Luego la invitada sumó: “Hoy veo tele, me divierte, tengo muchas ganas de volver a trabajar, amo la televisión pero haciendo cualquier cosa. No va a pasar que vuelva a ser la Pamela que dejé de ser… No sé que me gustaría hacer, tiene que ver con la vibra. Tal vez lo que hago todos los martes en mi Instagram, que es un espacio para el bienestar emocional, y semana a semana me siento bien, sé que a alguien le suma, tener un propósito y que sea que le haga bien a alguien. Estamos todos muy mal, a nivel mundial, hacer algo que sume y purifique”, finalizó.

Luego de la entrevista, las redes sociales comentaron lo suave y cuidadoso que fue el staff del programa de espectáculos con la mujer de Daniel Vila, dueño de América y “jefe” de todos los que trabajan en la señal.