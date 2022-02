Nicole Neumann se descompensó en la grabación de “Los 8 escalones del millón” y crece el rumor de embarazo

“Los 8 escalones del millón” se ha convertido en uno de los programas más vistos por los argentinos; cada noche, Guido Kaczka junto a un panel de famosos invitados presenta a personas del público que se prueban ante preguntas de distintos géneros y quien acierta todas se queda con un cheque de muchas cifras.

Nicole Neumann es una de las panelistas y ahora es noticia porque en una de las últimas grabaciones de los ciclos de El Trece se descompensó y tuvo que ser atendida por un médico del canal. Tras el episodio, no pudo continuar con su labor y se retiró del estudio para poder descansar.

Nicole Neumann se descompensó y el rumor de embarazó se reavivó

“Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de ‘los 8 Escalones’. Aparentemente se le bajó la presión”, reveló Pampito en Twitter y a los minutos precisó: “La atendió el médico de la productora, ya está bien pero no pudo quedarse a la segunda grabación del programa”.

Nicole Neumann se descompensó y el rumor de embarazó se reavivó

¿Nicole Neumann está embarazada?

Como era de esperarse, esta situación reavivó el rumor de que Nicole Neumann está en la dulce espera junto a su novio Juan Manuel Urcera y justo, antes de que se conociera la noticia de la descompensación, Carmen Barbieri habló del estado de la rubia.

Nicole Neumann se descompensó y el rumor de embarazó se reavivó

Ambas son compañeras de panel y en su programa, La Leona le respondió a Pampito si ya le vio pancita de embarazo. “Nicole está bárbara, yo no le veo pancita, la veo re flaca, divina”.

“¿No está embarazada?”, insistió el periodista y Carmen sin dudar tiró: “Yo creo que no, ¿vos que decís? Yo no la veo embarazada, no tiene panza ni nada”.

“Está bien cuidada, lleva una vida muy sana y está recontra enamorada, me encanta la pareja que hacen”, comentó la capocómica.