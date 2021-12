Nicole Neumann pidió ayuda a Gabriel Rolón antes de separarse de Cubero: “Viví ese desamor como una frustración enorme”

Nicole Neumann dio detalles del momento en que se dio cuenta que ya no amaba a su ex y padre de sus hijas, Fabián Cubero, y reveló que hasta buscó ayuda en Gabriel Rolón.

“Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: ‘No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida’. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor. Ellas tenían que ser felices”, expresó la modelo y conductora en diálogo con Infobae.

“Luché con eso durante un año entero. No podía estar en casa. Llegaba, tal vez, a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca. No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro”, agregó.

La ayuda de Gabriel Rolón antes de separarse de Cubero

“Transitaba sin ganas. Sufría insomnio. Había perdido hasta el apetito y vivía como en piloto automático. Estaba apagada. Hasta que un día me dije: ‘Pará, esto debe ser lo más cercano a la depresión’”, relató Nicole Neumann sobre lo que estaba sufriendo.

“Hacía poco me había llegado su libro (el de Gabriel Rolón) y ya en la segunda página pensé: ‘Debo hacer terapia con él’. Me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente. El mensaje tenía que ser claro para ellas: ‘Chicas, no se queden en donde no sean felices, porque jamás harán felices a los demás’. Hacerme cargo era también una forma de liberar a su papá. De decirle: ‘Ya no puedo hacerte feliz, andá y logralo en otra parte’”, detalló.

“Fue como gestar una cofradía con mis hijas. Un equipo. Saben que pueden preguntarme todo. Que todo se habla. Que la verdad de lo que somos y sentimos está aquí, no en los medios. Entendí que está bueno poder decirles: ‘Perdón gordas, hoy mamá está un poco triste’. Eso no solo nos unió mucho más, sino que además les dio tranquilidad”, concluyó sobre cómo cambió la relación con sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana.