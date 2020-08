Nicole Neumann habría maltratado a su empleada cuando se enteró que tenía coronavirus

Este lunes se conoció la noticia de la confirmación del resultado positivo para COVID 19 de Nicole Neumann luego de que la semana pasada se hablara de alguien infectado muy cercano a la ex de Fabián Cubero.

Fue el programa “Intrusos” (América) quien dio la información y este lunes, Neumann confirmó la noticia en “Nosotros a la Mañana” (El Trece) programa del que forma parte.

La modelo dijo: “Cuando me enteré del positivo, la realidad es que soy muy hipocondríaca y por eso tomo tantos cuidados, se me cayó el alma al piso porque realmente pensé que me iba a dar negativo ya que me cuido a un nivel obsesivo. Y saben cómo soy con la salud y la alimentación, tomo espirulina, jengibre… Pero no”, comentó.

Luego Nicole relató qué hizo con su empleada al saber que tenía coronavirus: “Le pedí que se quedara encerrada en su cuarto hasta hacerse el test y le dio postivo. (...) Después del hisopado le pedí que vaya a un centro de aislamiento obviamente porque quizás nosotras éramos negativas. Está con síntomas leves, igual que yo”.

Luego de las declaraciones de Nicole, este lunes en “Intrusos” Guido Záffora se refirió a la reacción de la familia de la joven al enterarse el trato que le dio la modelo: “La familia de la empleada está muy enojada con Nicole Neumann por el trato que le dio. Primero, está bien lo que ella dice de encerrarse y aislarse, pero el tema de cómo la sacó de su casa en taxi y que la mandó a un centro para contagiados de COVID. Porque la empleada hizo toda la cuarentena en la casa de Nicole. Si se va a la casa, contagia a los familiares. Y cuando la familia de la empleada se enteró de eso, dijeron que no tuvo ni el más mínimo detalle de ayudarla. Nicole se enteró de todo por celular, porque le pedía que le mande mensajes de texto”.

Sorprendido por la información de su panelista, Jorge Rial –de vuelta en el piso de América- comentó: “Nicole tiene COVID y ella insiste en que la contagió la empleada, que vive en su casa desde el primer día”.

Luego Débora D ´Amato remató: “Por lo que habla Nicole le echa la culpa a la empleada, pero la empleada no se movió de la casa”.