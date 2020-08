Nicole Neumann dijo que se contagió de Covid-19 por un “descuido” de su empleada y la liquidaron en las redes

En la mañana de este lunes, Nicole Neumann confirmó que dio positivo al coronavirus. Según contó en “Nosotros a la mañana” está en aislamiento con sus hijas, que no presenta ningún síntoma y que se contagió por “un descuido” de su empleada. Esto último generó un gran repudio en las redes y varios usuarios de Twitter se expresaron en contra de la modelo.

“Es verdad lo de la señora que trabaja en casa, vive acá. Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato, obviamente me alarmé porque es un síntoma de Covid. Le pedí que se quedara encerrada en su cuarto hasta hacerse el test y le dio positivo”, dijo sobre la mujer que estaba con ella, Indiana, Allegra y Sienna.

Aunque ella no tenía ningún síntoma, decidió someterse al testeo. “Desde ese momento, los convivientes que somos mis hijas y yo tenemos que hacer obviamente una cuarentena preventiva. En realidad, los chicos asintomáticos no se hisopan pero yo sí me hisopé”, sostuvo.

Responsabilizando a la trabajadora, la panelista lanzó: “Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”.

“La empleada está perfecta, no está viviendo con nosotras ahora porque cuando le pasó lo del hisopado le pedí que se fuera a un centro de aislamiento por si nosotras éramos negativas. Cuando arrancó la pandemia, mi empleada me dijo que prefería quedarse en casa por eso estaba trabajando acá”, manifestó.

Pero todos esos detalles no cayeron nada bien en la red social del pajarito, donde su nombre se convirtió en la primera tendencia del país casi de inmediato. Además de mencionar la noticia de su positivo, muchos le cuestionaron el modo de referirse a la mujer que trabaja en su casa.