Nicolas Cage en su punto más bajo: fue confundido con un vagabundo tras ser filmado descalzo y a los gritos

El pasado 13 de septiembre, una postal sorprendió a los amantes del cine y sus fanáticos. Nicolas Cage fue capturado por un grupo de jóvenes en Las Vegas cuando se encontraba borracho y muy desaliñado en un hotel.

Al parecer, el actor estuvo consumiendo whisky durante horas y su estado era deplorable. Incluso quieren filmaron a Cage confundieron a la estrella de Hollywood, que ganó un Oscar por su interpretación de un alcohólico en Leaving Las Vegas, con una persona borracha sin hogar.

El video fu publicado por el diario The Sun. El él, se lo ve a Nicolas Cage vestido con un par de pantalones animal print y unas chanclas, sentado en un sillón intentado reincorporarse. Más tarde, el actor salió del restaurante y el personal del mismo le impidió volver a ingresar.

Una fuente anónima le dijo a The Sun: “Estábamos en Lawry’s cuando notamos lo que al principio pensamos que era un vagabundo completamente borracho y ruidoso. Para nuestra sorpresa, resultó ser Nicolas Cage. Estaba completamente destrozado y se estaba peleando con el personal. Estaba en muy mal estado y caminaba descalzo. El personal nos dijo que había estado bebiendo tragos de tequila y whisky”.

Imágenes de Nicolas Cage en el restaurante.

“Le gritaba a la gente y trataba de meterse en peleas cuando finalmente los empleados del lugar le pidieron que se fuera. Estaba tan borracho que apenas podía ponerse las sandalias antes de que lo escoltaran a la salida. Uno de los habitués del lugar terminó llevándolo a su casa”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Cage hace un número de este estilo. El actor fue capturado en marzo de 2019 haciendo una escena mientras solicitaba ebrio una licencia de matrimonio en un tribunal de Las Vegas.

El actor ganador del Oscar fue confundido con un borracho indigente.

Se trató de su boda con su cuarta esposa Erika Koike, aunque cuatro días después pidió la anulación, alegando que estaba demasiado borracho para entender lo que estaba haciendo.

Un mes después de aquel incidente, nuevamente fue capturado por las cámaras pasado de copas cantando el clásico de Prince, Purple Rain, en un bar de karaoke en Los Ángeles.

Nicolas Cage se encuentra atravesando una decadencia en su carrera actoral y su vida personal. Fue uno de los actores mejores pagados de los años ‘90 y principios de los 2000.

El actor admitió que si no puede trabajar, se verá sumido en problemas.

En los últimos años, ha realizado producciones independientes. Sin embargo, algunos problemas personales como la pérdida de su madre y la imposibilidad de trabajar en grandes proyectos lo han llevado a la ruina y el alcoholismo.

En una entrevista de 2018 dijo: “Si no tengo un lugar al que ir por la mañana y un trabajo que hacer, puede ser muy autodestructivo. Entonces me voy a sentar y a pedir dos botellas de vino tinto y disolverme, y no quiero ser esa persona, así que tengo que trabajar”.