Nicki Nicole sorprendió al contar que con Trueno se comprometieron a los tres meses de estar saliendo

El streamer Ibai se encontraba en una transmisión en vivo en donde había invitado a la cantante favorita de muchos, Nicki Nicole. Pero de improviso, ella dio una noticia que tenía escondida por más de un año: desde agosto del año pasado se encontraba comprometida con su novio Mateo Palacios, más conocido en el ámbito como Trueno.

“¿Tu crees en el amor?”, le consultó el conductor, a lo que la invitada dijo con seguridad “Sí, creo cien por cien”. La conversación derivó a la posibilidad de un casamiento, en donde resaltaba que prefiere un fiesta, cuando el conductor le preguntó: “¿Crees que te puedes casar dentro de poco?”. Poniendo cara de duda, tal vez analizando si ya era el momento indicado para decirlo Nicki lo confesó: “Yo... O sea, ya me pidieron”.

Ante la cara de sorpresa de todos los presentes, ella mostraba su anillo, un detalle que muchos fans han pasado por alto durante meses.

Nicki tiene 20, mientras su pareja 19, pero aunque son muy jóvenes el amor pudo más y por eso a solo tres meses de estar saliendo, Trueno hizo la propuesta formal. En mayo celebraron su primer aniversario de novios.

La propuesta de Trueno

La artista rosarina relató cómo había sido el momento de la inesperada propuesta, a solo tres meses de estar juntos. Fue en la terraza de la casa de Trueno en el barrio porteño de La Boca, porque ”él quería hacerlo ahí para que se vieran los dos puentes”, aunque no tuvo en cuenta que Nicki le teme a las alturas y no se sentía cómoda allí.

“Necesito que te pares, por favor”, le pidió el músico a su novia, intentando hacer un momento memorable, pero ella no accedió. “Hasta que me lo pidió (estando) sentados”, continuó Nicki Nicole y después de bromear con Ibai y los presentes aseguró: “Cagué el momento bonito”.

“Es una locura. No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso súper grande. Somos muy chicos. (Pero) él me dijo (que era) en serio. Nuestro amor es súper intenso”, dijo sobre el compromiso que hoy tienen como novios.

“Nos une más lo que somos como personas que un anillo. Esto -dijo señalando la alianza de compromiso- es súper importante para mí, que haya tenido ese gesto fue hermoso, pero creo que para hacer los papeles y todo eso, falta bastante”, remarcó.

Emocionado Ibai dijo: “¡Nicki Nicole se va a casar!”. Pero la cantante lo detuvo riendo: “Pero no. No dejes esa noticia porque no sé. Es un compromiso, es algo más serio que el noviazgo pero no sé si llega a casamiento”.