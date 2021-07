Nicki Nicole reveló que Messi la invitó a una fiesta pero que nunca pudo probarlo: “Esa noche la pasé bastante bien”

Nicki Nicole vive un gran presente profesional, no solo en nuestro país sino a nivel mundial, al convertirse hace poco en la primera artista argentina en presentarse en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” (NBC), uno de los programas insignia de la televisión de Estados Unidos.

Hace unos días, en una entrevista con el sitio web PlayGround reveló cuál fue la noche más loca que le tocó vivir: ”Hoy les voy a contar la noche más loca que me sucedió pero la cual no puedo probar porque no tengo pruebas”, comenzó.

“Cuando arranqué en 2019, me invitaron al Circ du Solei de Messi, estábamos muy cerca de ellos. Me avisa mi mánager que Messi organiza una fiesta privada en la cual quería que asistiera yo y dije... vamos”, contó con entusiasmo.

Luego, se dispuso a detallar cómo fue el soñado momento: “Fuimos y cuando llegamos había un escáner y tuve que dejar mi celular, después comenzó la travesía, parecía un sueño. Al llegar, la familia sin querer estaba sentada en la mesa que tenía mi nombre y me pedían disculpas y yo quería que se quedaran en mi mesa”, bromeó la pareja del rapero Trueno.

Nicki y Trueno llevan un poco más de una año de novios. Google

“Lo más loco es que no tenía para contarles a mis amigos y probar que estuve esa noche para que me crean, estaba Carlos Vives, Shakira, Residente. Terminamos tirando un rap con Carlos Vives en la trompeta y Residente rapeando, creo que también estaba Louta y Nathy Peluso”, develó sobre el onírico momento.

Con el pasar del tiempo, la cantante urbana reflexionó sobre aquél encuentro y sobre el pedestal en el que se ponen a los famosos, pero que al fin de cuentas “son personas, pero nos olvidamos que son iguales a nosotros y verlos ahí por momentos era como decir: ‘ok, soy bastante afortunada’”.

También se lamentó no haber tenido un poco más de experiencia para sacarle jugo a ese encuentro: “Esa noche la pasé bastante bien y ahora que lo pienso con los nervios que tenía podría haber disfrutado más sinceramente. Lo más loco es que después nadie me creía, literalmente se lo conté a mis amigos que me pedían foto y yo ‘no chicos, créanme o créanme’”, cerró con humor.

Nicki Nicole no para y ya se sabe que a partir de este miércoles será invitada a la próxima etapa de “La Voz Argentina” para colaborar con Mau y Ricky en la búsqueda de la próxima estrella del ciclo.