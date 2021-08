Nazarena Vélez tiene Covid-19 y en un vivo comentó: “Es un momento de mier...”

Nazarena Vélez contó en su cuenta de Instagram que tiene coronavirus. De cara a un evento al que tenía que asistir, un dolor de cabeza la alertó y decidió hacerse un hisopado por precaución. Si bien la actriz y empresaria confirmó su contagio, los resultados de su familia fueron negativos, aunque todos permanecerán aislados unos días.

“Intento ser siempre tan positiva que buehhhh podía pasar”, escribió Nazarena en su perfil y también detalló su estado físico y anímico y el panorama familiar, con un formato de telegrama informativo: “Venía zafando pero finalmente un día me tocó. Estoy bien. Solo dolor de cabeza y un poco de cuerpo. En casa se hisoparon todos y Gracias a Dios solo yo lo tengo. Aisladísima. Sola en mi habitación. Esto también pasará. Y muy pronto”, enumeró.

Para completar el mensaje esperanzador, cerró con unas palabras para sus seguidores: “No dejes de cuidarte”.

Nazarena Vélez y las consultas de sus seguidores

Por otra parte, la productora realizó un vivo en su Instagram para contestar preguntas de sus seguidores y aplacar un poco los ánimos debido a los comentarios no tan positivos que recibe de los usuarios. “Le voy a sacar un poco de dramatismo a la situación que estoy viviendo, siendo positiva siempre, porque es un momento de mierda, no me voy a hacer la superada porque no lo soy”, comentó Naza.

“Mensajes tengo millones, no está bueno que cada dos minutos te estén diciendo que alguien murió, evitenlos”, pidió la actriz. “Sé que no lo hacen queriendo pero siempre me nombran a alguien que murió, evitenlo por favor”, comentó Nazarena quien reconoció que se encuentra contenida amorosamente por su familia.

En otro momento del video, la empresaria mostró y destacó la compañía que recibe de su pareja quien en todo momento está pendiente de ella y de sus necesidades.