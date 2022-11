Naza Di Serio le dio la bienvenida al calor y mostró su cuerpo bronceado

Nazarena Di Serio supo encontrar su lugar en los medios por la pantalla de El Trece y de TN. Allí brilló en su rol de “chica del clima” y en estos momentos ejerce su rol de conductora del programa “Yo la sé”.

En su cuenta de Instagram, donde más de 300 mil seguidores quedan maravillados ante su imponente belleza, Naza decidió mostrar cómo pasa sus domingos de descanso.

El posteo de Naza Di serio en redes

A través de dos imágenes, se la pudo observar recostada, tomando sol, mientras que en otra decidió aconsejar a todos los espectadores que la observaban.

“Mood domingo activadisimo por acá! En la segunda foto se puede apreciar la importancia de usar protector solar y no como yo que me puse en todo el cuerpo y me olvide de una parte. Cuídense del sol”, recomendó Nazarena en su publicación que cosechó más de 33 mil likes a pocas horas de publicado.

En este posteo, sobre todo en la segunda fotografía, se la puede observar más bella que nunca al decidir utilizar una prenda que la favorece, como es su bikini negra, la cual la parte inferior tiene tiras que suben por la cadera, tapada totalmente por un kimono negro estampado de flores.

Las provocativas fotos que Naza Di Serio comparte en su Instagram

Naza Di Serio no solo deslumbra en la televisión, sino que a través de sus redes sociales logra atrapar a cada una de la spersonas que se asoma por casualidad a su perfil.

Uno de los motivos puede ser que Di Serio decide explotar en Instagram otra faceta suya, que sacan a la luz su lado más sexy.

Naza Di Serio provoca con sus poses a todos sus seguidores de Instagram

Con diferentes planos y looks, trajes de baño y prendas mini que dejan ver más piel de lo que muestra en la pantalla chica, Naza logra romper el corazón de sus fanáticos.

