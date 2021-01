Nathy Peluso y Úrsula Corberó, de La Casa de Papel, protagonizan una foto con toqueteo de más

Nathy Peluso es la cantante que ha roto las radios con su tema “Bzrp Music Sessions, Vol. 36″ y aunque el nombre no llama, en realidad es uno de los más escuchados en el último mes. Hasta Flor Vigna le hizo honor llamándola la canción del verano y subiendo diversos videos con la pista.

Pero poco a poco, la cantante se ha ido posicionando en ese idílico nivel de las nuevas ídolas de la música alternativa: el trap, el reggaeton y hip hop son la nueva onda. Pegan para una salida, una juntada de amigos y hasta para hacer ejercicio.

Entre las representantes sonaban nombres como Rosalía, Nicki Nicole y María Becerra. Y Peluso se suma a la lista con sus extrovertida personalidad, que muchas veces más parece combativa contra el mundo. Pero por alguna razón, se ha ganado fans por todo el mundo y enamorados tanto de la platea masculina como de la femenina.

Con sus 2.5 millones de seguidores, la argentina encendió las redes con una candente foto que roza lo lésbico y si no fuera por su amistad con la española que la acompaña, se habrían encendido las alarmas de rumores.

“Este cucu es NatuRalo no pLastiK”, escribió haciendo honor a su propia letra junto a una postal en donde sostiene con confianza la retaguardia de Úrsula Corberó, la famosa Tokio de La Casa de Papel. La foto ya lleva más de 785 likes y los comentarios se declaran enamoradas de las dos morochas. “Más lesbiana ke ayer pero menos que mañana”, escribió incluso un usuario, mientras otra le escribió continuando la letra: “Lo q toco lo hago bombastiK”.

La foto recibió miles de comentarios para ambas.

Corberó ya había compartido una foto para despedir el 2020, pero cuya primera imagen terminó siendo la recaudadora de más de 2 millones de me gusta. “Bye 2020 see you in hell” (Adiós 2020, te veo en el infierno), escribió junto a la galería, que escondía entre sus últimas fotos la misma imagen que se ha vuelto viral en el perfil de Nathy.