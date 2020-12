Flor Vigna llegó al millón de reproducciones con un explosivo baile en Instagram

Flor Vigna viene estallando las redes con sus divertidos posteos, que de forma indirecta, siempre terminan demostrando el sex appeal que la bailarina tiene de forma natural. En una de sus últimas publicaciones subió un un candente video bailando con una bikini que adornó envolviéndose en tiras.

Al ritmo del que ya declaro como su tema preferido de la temporada, el Vol. 36 de la colaboración que realizan Nathy Peluso y Bizarrap, la conductora de entrevistas también demuestra sus ya conocidas habilidades de baile en una coreografía estilo TikTok.

“Pa mi el tema del año”, escribió en su posteo etiquetando a los músicos. Después se tomó el tiempo de dedicarles unas palabars al ritmo que la vuelve loca: “Dos artistas que se animan a creer en sí, a escucharse a sí mismos para ser escuchados. Valientes y de vanguardia. Mi plena admiración a todo el cora que ponen en su música. Autenticidad al palo desparraman, contagian alta vibra, esa que te hace bailar sacada en el cuarto nostalgiando a la peque que hacía lo mismo con Yuya pero con menos beboteo”.

Flor ya había subido un video con la canción mostrando su complicada rutina de ejercicios. Pero esto ya es toda una declaración de amor.

Sobre ese tema, Flor también se pronunció respecto a la relación sin etiquetas que actualmente lleva con Nico Occhiato. “La nuestra no es una libertad loca y amor por el solterismo, es ‘che, bueno, sabemos que trabajamos en este medio, que todos nos van a preguntar y que no nos importe’”, declaró en la revista Gente.

Sin embargo, la bailarina también dejó claro que no se trata de una relación poliamorosa, ninguno de ellos sale con otra persona, solo que por el momento prefieren dejar el título de lado. Con un estado más light que en el pasado, Vigna explicó que decidieron disfrutar el momento: “Simplemente nos vemos y tratamos de no pensar. Nos fue mal pensando. Pensamos mucho por los demás, entonces ya está; que los demás sean los demás... Si no les gusta, jódanse”.