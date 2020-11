Natalie Pérez protagonizó un momento de nervios este jueves en el programa “Cortá por Lozano” (Telefé) cuando cantó una canción de su nuevo disco llamado “Detox” y se olvidó de la letra.

En un momento en donde la vida de la joven actriz se agitó de la noche a la mañana por su ingreso a “MasterChef Celebrity” en reemplazo de El Polaco que se contagió de coronavirus, Natalie se vio sobrepasada por la presión y no tuvo una buena performance.

Natalie Pérez en redes

Enojada y molesta con ella misma y el momento vivido, Pérez salió del canal, arrancó su auto, pero luego lo detuvo y buscó su guitarra para demostrar que se sabía la canción. Entre lágrimas y angustia Natalie volvió a cantar desde el interior de su auto y dijo: “Hola. Recién salí del programa de Vero y me quedé muy enojada porque no pude terminar la canción. Me equivoqué por la presión, los nervios, por lo que sea. Así que paré mi auto porque necesito hacerlo”, dijo mientras preparaba su guitarra.

Luego se cubrió el rostro y se limpió las lágrimas: “¡Ay tengo una bronca! Pero bueno de todo se aprende así que gracias”. Su video en Instagram cosechó casi 700 mil “likes” de sus fanáticos que la apoyaron en el difícil momento. El mensaje más esperado fue quizás el de Vero Lozano que dijo: “¡¡Yo no me di ni cuenta!! Sos única y brillás siempre”.