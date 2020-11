La actriz Natalie Pérez hizo su debut en Masterchef Celebrity en lugar de El Polaco, que tuvo que ausentarse dos semanas tras haber contraído coronavirus. Con muchos nervios por tener que cuidar el lugar del cantante, se llevó los elogios del jurado con un plato afrodisíaco. A pesar de eso, su performance no alcanzó para pasar al balcón y el domingo tendrá que ir a la gala de eliminación con Boy Olmi, Iliana Calabró, El Turco García, Fede Bal, Sofía Pachano y Christian Sancho (que reemplaza a Vicky Xipolitakis).

Lo primero que dijo fue: “¡Muchos nervios!”, cuando ingresó a la cocina tras la presentación de Santiago del Moro. Luego se declaró “fanática de los programas de cocina” y dijo: “Me encantan y en mi casa cocino con un cuchillo todo roto así que vine a disfrutar de todo lo que tienen acá. Esto, es por el Polaco”.

Luego, el cantante mandó un video: “Gracias Natalie por ponerte mi delantal, por pelarla. Te mando fuerza, sé que la rompés”, según Teleshow.

Natalie Pérez recibió un saludo y el apoyo de El Polaco. gentileza

Los participantes tenían como consigna preparar una cena romántica, por lo que además de cocinar y elegir ingredientes, en el mercado eligieron vajilla, bebida y flores, ya que cada detalle que pudieran sumar contaba, anoche más que nunca.

Natalie eligió amasar pastas y sorprendió al jurado compuesto por Dolli Irigoyen (en reemplazo de Germán Martitegui que también tuvo coronavirus), Damián Betular y Donato de Santis con sus “Fideos a la canasta”, que consistían en pastas de dos colores, de cúrcuma y albahaca en una canasta crocante de queso.

“Usé harina semolín, cúrcuma para los naranjitas y quería usar acelga para los verdes pero no encontré”, contó Pérez y aclaró que por tratarse de una cena romántica prefirió no usar nada de cebolla ni de ajo: “Me parecía mejor dejarlo afuera”. Sin embargo, sí usó picante: “Y también almendras, para lo afrodisíaco. Livianito y picante, para una noche de pasión”.

El plato afrodisíaco de Natalie Pérez gentileza

“Quiero llorar. Te dejan esos silencios y decís ‘¿qué hago acá?’”, contó entre nervios en una de sus intervenciones. Al lado de su plato había puesto un pedazo de limón y una frutilla, lo que despertó la curiosidad de Damián Betular: “¿Y estas dos cosas?”. “Son para el final, para chapar, sacar el fuego con algo freso y lo que viene después, la sorpresita, la frutilla del postre”, respondió ella y el jurado retrucó: “El titular del delantal tiene el mismo chamuyo que vos”.

Donato destacó que la vio “muy ágil” y que se manejaba bien con el amasado, pero marcó un detalle: “Lograste dos masas, una era más gruesa que la otra, tenés que estirarlas al misma punto, porque una quedó más al dente”. Dolli por su parte marcó como un “grave error” que no le pusiera sal al agua de cocción y la participante justificó: “En algún canal escuché que no había que ponerle”.

Irigoyen además, agregó: “La canasta es super novedosa para este lugar, me recuerda hace 25 años que todo se hacía en una canastita de queso, rica, pero después pasan las modas y se deja de usar, esta muy bien”. Betular destacó aquellas cosas por fuera del plato: “Me gustan los pétalos y la frutilla es un detalle y me parece un limpia bocas perfecto”.

A pesar de haber cumplido con la consigna Natalie no pudo pasar al balcón y el domingo deberá defender el lugar del Polaco en una nueva gala de eliminación.