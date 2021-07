Natalia Oreiro, con un body engomado negro, evocó un recuerdo muy sensual

Natalia Oreiro quiso comenzar la semana recargada de energía y con un recuerdo retro que impactó al millón de internautas que la siguen en redes sociales. Con look que retrotrae a otros momentos de su carrera, la actriz encendió a sus fans.

Por estos días, la cantante uruguaya encara un gran proyecto laboral y personal que consiste en encarnar a Eva Perón en una serie exclusiva del canal Star+. Para este importante rol, tuvo que animarse a un jugado cambio de look: rubia súper platinada. “Con tantas ganas y muchísima emoción quiero compartirles este gran desafío… Muy pronto van a poder ver #SantaEvita … Se enfoca en un personaje icónico, pero desde un lugar inesperado. ¡Ya van a ver!⁣”, escribió la estrella en redes.

Natalia Oreiro deslumbró con su nuevo look Instagram

Mientras trabaja y se enfoca en su trabajo, decidió comenzar la semana con todas las pilas. Abrió el baúl de los recuerdos y encontró una postal retro que luego decidió compartir con los internautas.

En sus historias de Instagram, publicó la imagen dónde se la puede ver súper sexy con un ajustado Jumpsuit enterito de cuero sintético y engomado color negro. Agachada y pegada contra una puerta roja, la estrella lució su sensacional figura, así como también, una melena llena de rulos castaños con tonalidades pelirrojas, según canalnet.tv.

Para coronar el look, un makeup sutil pero muy canchero en donde los protagonistas fueron unos ojos bien marcados. “Hola lunes”, redactó, mientras al compás se oía el estribillo de “Fuc* You Monday” de Too Mad.