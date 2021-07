Marian Farjat, la ex “Gran hermano” que sabe cómo seducir con lencería de encaje diminuta

De “Gran hermano” salieron un montón de personajes mediáticos que protagonizaron escándalos y que después de un cierto tiempo desaparecieron. Aunque la carrera la continuaron por las redes sociales, como lo hizo Marian Farjat, la joven que se puso de novia con Brian Lanzelotta dentro de la casa más vista del país.

La ex participante del reality es una bomba sensual y así lo demuestra en Instagram, en donde muestra sus looks más ratoneros y sus conjuntos de ropa interior más ardientes de todos. Con 1.1 millones de seguidores, Marian levanta la temperatura y juega a seducirlos.

Ninguna de sus fotos pueden pasar desapercibidas, ella muestra todo y sus fans la llenan de Me gusta y comentarios en solo minutos. Como ahora que lució un conjunto de lencería negro, que solo tiene tiritas y apenas tapa sus partes más íntimas.

Desde el baño, Farjat volvió locos a todos e hizo olvidar que afuera, hay grados bajo cero. “Do you love me?”, escribió junto a las postales en las que se la ve con un corpiño de tiras que cruzan en su cintura y una colaless ínfima.

De espaldas y apoyada en la mesada del baño, la ex “Gran hermano” dejó al descubierto alguno de sus tatuajes en sus brazos y hasta un moretón en su cola.

Días atrás, la joven compartió otros rincones de su hogar: la cocina y la ducha. Al parecer ella encuentra la pasión y todo su sex appeal entre las paredes de su propiedad.