Nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

“Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!”. Con estas palabras, el médico Alberto Cormillot anunció en su cuenta de Twitter que su esposa, la nutricionista Estefanía Pasquini, ya dio a luz.

Alberto Cormillot se convirtió en papá, con sus 82 años, por tercera vez. Fruto del amor con Estefanía Pasquini, 48 años menor que él. Hace tan solo unos días, la nutricionista había publicado en su cuenta de Instagram la última ecografía que se hizo antes del parto, con una reflexión sobre lo que vivió durante el embarazo.

“A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’...”, escribió.

Nació Emilio

A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. Estefi también!!!

Además, Estefanía subrayó el apoyo incondicional de su esposo en los momentos más difíciles: “En este proceso pasé por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero por suerte siempre tuve gente apoyando y ayudando a no bajar los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ‘apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso’”.