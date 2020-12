Nacho Viale detalló cómo fue la “inspección sindical” y el ataque que sufrió Mirtha Legrand en su casa

El martes 22 de diciembre, Mirtha Legrand su protagonista de una vivencia angustiante e insólita. Y es que intentaron entrar a su casa para hacer una “inspección sindical” por un presunto reclamo de aportes adeudados. En las últimas horas, Nacho Viale fue quien salió a aclarar la situación y denunciar al grupo de personas porque el procedimiento no cuenta con un expediente abierto ni había una orden de la Justicia.

Viale, el productor y nieto de Chiquita Legrand reveló detalles de la difícil situación que pasó Mirtha y toda su familia. El joven relató que la acción de estas personas es una extorsión y un enfrentamiento histórico entre dos gremios que se disputan la representación de choferes y otros trabajadores vinculados a diversas figuras de televisión.

“Mirtha aporta hace muchos años al Sindicato Único de la Publicidad. Cuando contrató a su chofer, lo dio de alta en ese mismo sindicato porque es lo que correspondía. Ahora lo que surge es una guerra entre sindicatos que es un problema de ellos, pero de la que muchos ciudadanos somos víctimas, como sucedió ayer”, explicó Nacho a Diego Leuco en Radio Mitre.

La señora de los almuerzos se encontró que en su casa había “una patota sindical” con 30 autos que la hostigaron y presionaron. Y según Nacho, este grupo presentó un papel de un gremio que ni siquiera tiene personería gremial. “Llegaron y dijeron que eran del sindicato tal y querían entrar a la casa. Hablaban de hacer una inspección y mencionaban a un inspector verificador propio del sindicato, llamado Mario González”, confió.

“Acá no existe orden judicial, el sindicato no tiene personería gremial como para pedirla, no hay causa, no hay juzgado, no hay denuncia, no hay juez, no hay fiscal, no hay nada que esté dando lugar a esto. Esto es un acto de cuatro vándalos en una mesa, entre ellos la secretaria general de ese sindicato, Elba Andrea Aranda, que creo que tiene una relación sentimental con el ex secretario general, Luis D’Angelo”, declaró el nieto de Mirtha Legrand.

“Yo le quiero sacar al tema los nombres de Mirtha Legrand o de Susana Giménez. ¡No puede ser que vivamos en un país donde cualquiera crea que puede entrar a tu casa! Dejémonos de joder. No podemos estar todo el día pensando en que te pueden pasar este tipo de cosas que están por fuera de la ley”, reflexionó Viale, quien en su cuenta de Twitter hizo alusión al episodio.

Y en el programa radial sumó: “Tanto que hablan de la pandemia, mi abuela es una mujer de 93 años que la estuvimos cuidando durante nueve meses, que gastó una fortuna para poder hacer su programa porque se lo merecía, para que vengan 30 estúpidos a querer entrar a la casa”.