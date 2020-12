Juana Viale vs. Jorge Rial: el origen de la pelea mediática que le hizo “mucho daño” a la actriz

“Es una persona que... ¿Cómo decirlo sin que sea un titular? Es una persona que a mí me hizo mucho mal, mucho daño, con intención. Entonces es una persona que no está dentro de las personas que pudiera creer o querer”. Así este año Juana Viale definió a Jorge Rial , quien hace años le suele dedicar duras notas y comentarios desde “Intrusos” (América TV). El origen se remonta a uno de los episodios más dolorosos de la actriz: su romance fugaz con Martín Lousteau y la posterior pérdida del bebé que Juana gestaba con su pareja Gonzalo Valenzuela .

La nieta de Mirtha Legrand siempre ha sido reticente a la cobertura mediática de su vida privada y familiar. De allí su cara de sorpresa cuando Ámbar de Benedictis , su hija mayor, irrumpió el sábado pasado en el estudio de “La noche de Mirtha” (El Trece). Juana ha tenido varios conflictos con los periodistas de farándula, quizá el más recordado es el que mantiene con Jorge Rial y su excompañero Luis Ventura.

El escándalo Viale-Lousteau y el embarazo

En 2011, Juana Viale, por entonces embarazada, fue noticia durante varios días por la tapa de revista Paparazzi. “Besos embarazosos” fue el subtítulo utilizado para acompañar la foto de Juana a los besos con el dirigente Martín Lousteau.

Tapa de Paparazzi con el escándalo Juana Viale-Martín Lousteau

Como ocurre siempre, los programas de farándula explotaron el tema durante semanas, mientras Paparazzi dedicó otras portadas al asunto.

Muy afectada emocionalmente, el 25 de mayo de 2011, Juana Viale entró al Hospital La Trinidad. Embarazada de casi ocho meses, perdió a su bebé. Iba a ser el tercer hijo de la actriz, luego de Ámbar (fruto de su relación con Juan de Benedictis) y Silvestre Valenzuela (nacido en 2008, cuyo papá es el actor chileno).

“Es tremendo con un embarazado tan avanzado. Uno siempre tiene las dudas y sospechas de lo que puede ser. A muchas madres también les ha pasado. Es un dolor comprendido por muchas. Pero con amor, el tiempo se supera”, dijo Juana en una entrevista con Susana Giménez . En 2012, la actriz salió adelante y tuvo a su cuarto hijo, Alí Valenzuela.

Más allá de que el tiempo curó la infidelidad, Juana y Gonzalo terminaron su relación en 2014 tras casi una década de amor.

La pelea con Rial

El conductor de “Intrusos” lamentó en su momento el desenlace del embarazo de Juana en medio del escándalo con Lousteau. Aunque no hizo demasiada autocrítica de la extensiva cobertura mediática.

“Obviamente, lamento muchísimo lo que le pasó a Juana. Y en cierto sentido entiendo al público que nos acusa, porque las imágenes tuvieron muchísima difusión y ahora pasa esto”, dijo el periodista, respecto a las críticas que le hizo el público.

Aclaró que no se sentía responsable. “Hablé con médicos y me dijeron que nadie pierde un embarazo por estrés, a lo sumo, se le adelanta el parto. En ese sentido, no me siento responsable de lo que pasó con ella. Lo lamento, pero no soy responsable. Difundí una información”, se defendió Rial.

Desde que Juana se puso al frente de los programas de su abuela en este 2020, Rial ha aprovechado para cuestionar su talento frente a cámara, además de lanzar otras críticas a su familia.

Por ejemplo, en septiembre pasado , Rial dijo que Juana y su hermana, el productor Nacho Viale, hacen “mesas golpistas”. “Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan”, aseguró el conductor, en referencia a los invitados de la “mesaza” de aquella vez: Baby Etchecopar, Gabriel Levinas, Silvina Giudici y Silvina Martínez.

Y en varias ocasiones, Rial se ha mostrado furioso con la actitud evasiva de Juana y su familia con la prensa cada vez que hay alguna información íntima en agenda.

Mientras que en la última semana, y después de la aparición de Ámbar en “La noche de Mirtha”, Rial volvió a cuestionar a Juana. En el programa señalaron como cabeza de la idea a Nacho Viale e insistieron con que a un conductor “no se lo sorprende al aire”, además de asegurar que Juana la pasó mal e insultó.

“Es un problema de un productor que su única joya es un familiar”, dictaminó Jorge Rial. El panelista Rodrigo Lussich agregó: “Tenés a Juana que no sabe ni quiere pilotear la cara de espanto cuando vio entrar a la hija”.