Nacha Guevara explicó el porqué de sus famosos temblores

Hay temas que exceden la línea básica de la decencia y jugar con la salud es una de ellas. Por ello es que los desatinados chistes de Lola Latorre sobre los supuestos temblores de Nacha Guevara no fueron nada bien recibidos, pero sí desataron una ola de comentarios por las redes. Los fans de la jurado salieron a defenderla y se mostraron muy preocupados ante la duda por su salud, pero muchos otros aprovecharon el espacio público de las redes para burlarse de ella.

Nacha hizo entonces uso de sus armas y aprovechó la gala del Cantando 2020 para explicar. Pidiendo un momento a los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, dijo que todos aquellos que seguían comentando sobre sus “temblores” podrían consultar un video que había subido a Instagram dejando todo en claro. Para los comentadores y creadores de memes ofensivos, los llamo “odiadores seriales” y “sembradores de veneno”.

“Y para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir, o quiero ser concisa, completa y decirlo todo y tengo tiempo limitado, me ocurre”, comenzó explicando Nacha.

Luego dio las verdaderas razones de su movimiento, que atribuye a la incredulidad de algunas cosas que ve: “Cuando estoy en el Bailando (sic) y también me ocurre es que miro ciertas cosas, algunas tan feas…Y trato de descifrar cómo puedo encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo...Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso. Pero no se preocupen”.

“Si tuviera una enfermedad no sé qué haría, la verdad que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso. Porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que le plazca y lo que le parezca mejor. Así que quédense tranquilos, palmeritas mías”, les decía a sus seguidores al final de su video.

Anteriormente, ante la consulta de Ángel por su próximo cumpleaños número 80 el 3 de octubre, Nacha expresó su deseo de priorizar el buen vivir a una vida longeva: “No quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien. E irme cuando sea correcto, irme a tiempo. No hay nada mejor que irse a tiempo. Por uno y por los que lo rodean a uno. Hay que saber irse. Y para eso hay que prepararlo”.