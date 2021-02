¡Muy enamorado! Ulises Bueno presentó a su novia Rocío Pardo

Finalmente y luego de varios meses de rehabilitación y recuperación por su escandalosa separación, Ulises Bueno está pasando un excelente momento y decidió darle una oportunidad al amor.

Redes de Ulises Bueno

Es así que durante una gira de varios shows a la largo del país, el entorno del cantante compartió una foto del músico junto a sus amigos y Rocío Pardo, la rubia quien se adueñó del corazón del cuartetero.

La bella joven participó junto al hermano de Rodrigo ´El Potro” Bueno, en la apertura del Showmatch del 2017 en la canción “Mi dulce Niña”.

En una entrevista reciente con Mitre Live y sin nombrarla, Ulises habló de su gran momento personal y dijo: “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, finalizó.