Moria Casán compartió una foto de su nieta y sorprendió su parecido con Sofía Gala

Fanática de las redes sociales Moria Casán aprovecha de las nuevas tecnologías para mantenerse vigente y comunicada con sus fanáticos y cada vez que puede comparte alguna foto del recuerdo.

Amante de su familia, La One compartió en su Instagram una foto de su nieta Helena cuando tenía 3 años. Con una mirada fija y penetrante la pequeña posó muy seria y concentrada. Su abuela embobada con su belleza escribió: “La perfección existe #HELENA_TUÑON 3 años capturada por @galosottovip no acredito boca, nariz, mentón, ojos, pelo, equilibrio facial que me llevan al #GAGAISMO fundamentalista. Es la más bella del planeta 🥰”.

Hoy Helena tiene 12 años y una relación especial con una abuela única y particular en la que puede confiar cuando quiera.