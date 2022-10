Morena Rial posó con un top escotado y su posteo se llenó de comentarios

Morena Rial compartió con sus followers cuatro fotos posando frente al espejo y luciendo un top escotado de flores que se llevó todas las miradas.

Morena Rial es una de las personas de la farándula nacional que más convoca y todo lo que hace y deja de hacer es motivo de noticia viral.

Separada de El Maxi y reponiéndose a la pérdida de su segundo embarazo, la hija de Jorge Rial volvió a coquetear fuerte en su perfil de Instagram.

More Rial y "El Maxi" cuando se mostraban juntos (Instagram).

El primero en hablar de la crisis de la pareja fue el músico cordobés y luego siguió More, quien confesó estar “rota” con su presente.

A pesar del malestar y la crisis por haberse separado de su novio, Morena Rial le pone el pecho a la situación y demostró en su Instagram que sigue adelante.

Lo hizo publicando cuatro fotos con un top super escotado de flores, frente a un espejo, de lo que parece ser su casa, y se llevó miles de likes y comentarios de sus seguidores.

Las cuatro fotos de Morena que levantaron temperatura

Los cambios físicos de Morena Rial a través de los años

Morena Rial reveló hace un tiempo que estaba llegando casi al final de su camino de transformación física con cirugías estéticas.

Sus brazos y abdomen fueron unas de las últimas zonas intervenidas y ahora, con las zonas más desinflamadas, la joven mostró el resultado.

More Rial y su gran transformación física

“Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo”, explicó More.

La mediática compartió en historias de Instagram varios videos para revelar su transformación física. “A las pruebas me remito”, escribió en las tomas donde se la ve sin remera y con su abdomen en primer plano.

“En noviembre voy por la segunda parte”, reveló la hija de Jorge Rial que en 2016 se hizo el by pass gástrico.

El cirujano de Rial replicó las historias en la misma red social y escribió: “Esas curvas ya se ven”. Morena Rial siempre abrió su mundo privado y mostró sus cambios físicos, los cuales ella eligió para sentirse a gusto.

More Rial y su gran transformación física

More Rial y su gran transformación física

Siempre alentó a que cada persona escoja cómo sentirse plena sin importar los números en la balanza.