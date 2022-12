Morena Rial deslumbró en las redes con una postal en primer plano de su escote pronunciado

Morena Rial aprovechó los posteos de fin de año para deleitar a sus seguidores con una foto en primer plano de su escote pronunciado. La publicación se llevó miles de likes y comentarios.

Morena Rial se hizo un lugar en los medios de comunicación a partir de ser la hija de Jorge Rial. Y ahora en las redes sociales, también causa estragos: cada vez que comparte alguna fotografía en Instagram, la rompe.

Además, sus posteos son cada vez más ardiente porque todo indica que se abrió su propio perfil en una plataforma de contenido exclusivo para adultos, OnlyFans.

Cabe recordar que Morena se separó de su último novio, El Maxi y que todavía aún se repone a la pérdida de su segundo embarazo.

More Rial y "El Maxi" cuando se mostraban juntos (Instagram).

El primero en hablar de la crisis de la pareja fue el músico cordobés y luego siguió More, quien confesó estar “rota” con su presente.

A pesar del malestar y la crisis por haberse separado de su novio, Morena Rial le pone el pecho a la situación y demostró en su Instagram que sigue adelante.

Para este fin de año, la joven compartió una postal en primer plano de su look: remera escotada color naranja que complementó con una campera de jean.

Morena Rial encendió las redes

“Ella e’ rapida, inteligente, se puso linda pa’ salir con las de siempre”, escribió junto a la foto, que se llevó miles de likes.

El peligroso método de Morena Rial para pedir colaboración a sus seguidores

Morena Rial publicó sus datos en las redes sociales para ver si alguno de sus seguidores -acumula un millón solo en Instagram- le regalaba dinero. “¿A ver quién se la juega?”, preguntó entre risas.

Y a pesar de los peligros de estafas y robos que continuamente suceden, la joven publicó su cbu y el alias de su cuenta.

El mensaje de Morena Rial en las redes (Captura de pantalla).

Su posteo generó muchas críticas. “Menos mal que decís que sos millonaria y estás pidiendo plata. Triste”, le dijeron.

Pero ella no se quedó callada: “Ja, ja. Primero, millonaria no soy. Y segundo, es un juego. No soy una cagada de hambre como vos”.