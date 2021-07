Montaner incomodó a Mau y Ricky por rechazar al mendocino en La Voz Argentina y les pidió explicaciones

Mauro Páez es el nuevo participante mendocino de “La Voz Argentina” (Telefe). Si bien logró pasar el filtro y obtuvo la confianza de Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, este último se mostró molesto porque sus hijos Mau y Ricky no dieron vuelta su silla y les obligó a explicar las razones.

“Antes de dedicarnos a hablar de ti, quiero preguntarles a Mau y Ricky por qué no dieron la vuelta”, dijo Montaner a sus dos hijos. Quien arrancó a explicar el rechazo fue Ricky. El joven artista criticó al alvaerense por un tono similar de voz al español Pablo López en el tema “Lo saben mis zapatos”.

“Esta canción a mí me encanta. La conozco mucho. En mi caso no apreté el botón porque me sonó muy similar a la original, a la de Pablo López. Pero cantas espectacular”, comentó Ricky.

En tanto, su hermano Mau evaluó: “Capaz para la próxima te hubiese recomendado cantar una canción de alguien que no tenga una voz parecida a la tuya para que nosotros no hagamos la comparación ‘se parece demasiado’. Ahorita esa identidad es clave”.

Finalmente, el mendocino Mauro Páez tuvo que elegir entre Montaner y La Sole, los únicos dos que lo eligieron, y se inclinó por el intérprete de “Cachita”.