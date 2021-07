Mauro Páez, el mendocino que logró que sus dos coach favoritos se dieran vuelta en “La Voz Argentina”

Este domingo, todo General Alvear estuvo a la expectativa de ver a Marcos Paéz haciendo su presentación en “La Voz Argentina” y el joven no defraudó al lograr que dos de sus coach favoritos giraran la silla para intentar sumarlo a sus equipos.

“Empecé cantando temas de Arjona y después se hizo algo imparable que me encantó todo lo que es la música y todo lo que yo podía hacer”, contó el alvearense sobre sus orígenes en el mundo de la interpretación. “Soy bastante reservado en lo que hago con la música”, reveló Marcos, que luego eligió a sus coach predilectos: “Los 4 son excelentes músicos y aunque no tengo preferencias, me voy a poder guiar mas por lo que me digan Ricardo Montaner o Soledad”.

“Lo Saben mis Zapatos” de Pablo López, fue la canción elegida para que el incipiente artista realice arriba del escenario y todo transcurría sin sobresaltos pero nadie pulsaba el botón rojo, pero segundos antes de terminar, fueron justo Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, quienes dieron la vuelta.

En el momento de las devoluciones, los que no giraron fueron los primeros en dar sus alegatos: “Esta canción me encanta y no apreté el botón porque me sonó parecido el color de voz a la original. Para la próxima canta algo de alguien que no tenga una voz idéntica a la tuya”, le sugirieron Mau y Ricky.

Por su parte, Lali Espósito elogió su voz y dio los motivos por lo que no lo eligió: “En mi caso, vi que lo hacías bárbaro pero no sé si soy la indicada par acompañarte en el camino del programa”.

“Encontré unos cuantos tropezones, pero estoy buscando una voz que me llegue al alma y hay algo en el color de tu voz que me despertó esa sensación. Si te venís a mi equipo, debemos trabajar mucho”, fue la devolución de La Sole, que aseguró que su elección fue “un voto de confianza”.

“Tienes una voz melancólica que transmite una calidez muy bonita”, fueron las escasas palabras del argentino nacionalizado venezolano, que al parecer convencieron al mendocino que no dudo en elegirlo y conformar su team: “Bienvenido, vamos a trabajar con todo y escucha mucha música de mucha gente diferente”.

De esta manera, Marcos, que actualmente trabaja en una distribuidora y que en 2019 viajó desde su Departamento hasta la capital de nuestra provincia para realizar la audición, se convirtió en el quinto mendocino en carrera para ser la verdadera Voz Argentina.