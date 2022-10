Mónica Farro se sumó a una plataforma de contenido sin censura y publicó la primera foto

Mónica Farro es la nueva incorporación de la app de contenido subido de tono, DivasPlay. La vedette compartió una postal como adelanto de todo lo que se viene sin censura en la app.

Mónica Farro está casada con Leandro Herrera. Es el hombre que la uruguaya eligió para compartir su vida y, sin dudas, su amor es muy grande.

Mónica Farro y su marido Leo Herrera

Pero la actriz también tiene tiempo para sus fans. En su cuenta de Instagram, Farro reúne un millón de seguidores que comentan y likean cada posteo que ella sube.

Este millón de seguidores quedó obnubilado con la nueva foto que publicó Mónica en motivo de la noticia de que suma a DivasPlay, la plataforma de contenido sin censura, al igual que varias famosas.

La primera foto de Farro en DivasPlay

Flor Peña fue la primera en arriesgarse a tener su perfil erótico. La conductora de “La Puta Ama” encontró esta nueva salida laboral y luego, muchas famosas le copiaron, como Silvina Luna, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, Cinthia Fernández, entre otras.

Mónica Farro explicó cómo es su rutina de gimnasio y alimentación

En “Tarde de chicas”, Mónica Farro y la panelista del programa de NET TV, Romina Traetta, contaron los múltiples beneficios del entrenamiento en las mujeres para mantener una vida saludable.

La vedette, por su parte, recomendó caminar todos los días de 30 o 40 minutos. Además, destacó la importancia de la alimentación para generar objetivos a largo plazo.

Mónica Farro

Mónica Farro con Leonardo Herrera

“Importa lo que comes”, dijo. Luego, Farro contó su rutina de entrenamiento para mantener su figura. “Entreno para verme bien. Eso no significa levantar mucho peso”, explicó.

“Pero si tener la disciplina de ir de lunes a sábado. Me gusta tener el músculo marcado, pero no me cuido en las comidas como antes”, añadió.

Además, Romina Traetta y la vedette destacaron que no importa la edad para comenzar a entrenar.