Mónica Farro se puso lencería fina y compartió una foto para mostrar cómo le queda

Hace algunos días en “Intrusos” (América) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaron en “Las Bombas” que Mónica Farro estaba separada de su esposo Leandro Herrera a tan solo dos años de casarse.

La noticia fue confirmada casi de inmediato por la rubia que envió un mensaje a los periodistas y contó un poco de la situación.

También los rumores de crisis fueron más evidentes luego de que los vecinos del departamento de la pareja vieran al personal trainer con bolsas y valijas dejando el lugar.

Este lunes Farro visitó el piso de “Intrusos” y para sorpresa de todos la mediática dijo que no piensa divorciarse de Herrera: “Somos los dos muy calentones y peleamos en todo sentido. Tuvimos varias separaciones de días. Yo le digo te vas y él agarra sus cosas y se va. Son boludeces pero lleva a que pasen días sin hablarnos y maltratarnos verbalmente, y entonces ya está. Hay límites”, comenzó diciendo la invitada.

Luego Farro dijo: “Él llamó a su abogado y lo canceló. No nos vamos a divorciar. Estaba todo firmado y el expediente ya estaba en el juzgado…Me dice que no me quiere perder, que soy la mujer de su vida. Él es el hombre que yo quiero pero tenemos que empezar a encontrarnos desde otro lugar y parar con los impulsos”, dijo sobre las novedades de su pareja.

“Seguimos casados, él se va a mudar de todas formas y vamos a empezar a tratar a estar desde un lugar sano. No es lo que yo más quiero o lo que pretendo de un matrimonio, entiendo que vas a ser un momento”, expresó.

“El divorcio fue algo en caliente, el te vas de mi casa fue algo en caliente. Vamos a ver si hacemos terapia de pareja”.

Mientras tanto y más tranquila por la situación, Mónica posó para sus fanáticos frente a un espejo luciendo un conjunto de ropa interior roja: “De frente y de espaldas... dos personas diferentes jajaj”, comentó la vedete y en cuestión de minutos recibió más de 38 mil “likes” de sus fanáticos que siempre están atentos a sus publicaciones de Instagram.