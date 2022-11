Mónica Ayos coqueteó ante la cámara con una microbikini animal print turquesa

Mónica Ayos es una de las actrices argentinas que decidió instalarse en otro país junto a su familia. Sin embargo, mantiene vivas sus raíces argentinas y desde México sostienen un contacto fluido con sus seguidores, la mayoría argentinos.

En su cuenta de Instagram, la famosa deleitó a su casi millón de seguidores con un posteo donde lució una microbikini animal print turquesa. Desde la caseta de los guardavidas, disfrutando del sol y la playa, la actriz despertó el suspiro de sus fanáticos.

Mónica Ayos.

Además, Mónica decidió completar su look con un mono de lino color amarillo que ayudó a resaltar su hermosa figura. Un sombrero vegetal, anteojos de sol negros y el cabello al viento completaron su ouftit.

Mónica Ayos

Rápidamente, la publicación superó miles de “me gusta” y recibió piropos de sus fans. Ella escribió: “Buen día” y le escribieron: “Haces real aquello de que la Elegancia es la única Belleza que nunca desaparece”, “Diosa total”, “SIEMPRE tan HERMOSA !! Desde cualquier ángulo que se te vea... GRACIAS por darnos tanta magia e ilusión para luchar y seguir adelante !! Un abrazo gigante, de corazón, desde Madrid” y “Regalame un poco de tu constancia para cuidar ese cuerpo”, entre otros.

Mónica Ayos

Mónica Ayos

Mónica Ayos cumplió con su cábala para alentar a la Selección y se mostró con una microbikini albiceleste

A pesar de vivir en Norteamérica, Mónica Ayos no olvida su país, menos en épocas mundialistas. Esta vez, la actriz mostró su aliento a la Selección Argentina a través de una sensual cábala que deslumbró a sus seguidores.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Mónica Ayos.

Algunos días atrás usó su cuenta de Instagram para prometer que se mostraría en bikini si el plantel de Lionel Scaloni ganaba su cruce con Honduras. “Hay una prenda que tengo que pagar si ganaba argentina, así que vamos a ver si me animo a hacerlo. Ya tengo abajo la bikini preparada, pero tengo que buscar un lugar en dónde no haya nadie porque si no va a ser un quilom... y me van a sacar con la policía. Pero tengo que cumplir con la promesa”, adelantó.