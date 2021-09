Mirtha Legrand reveló cuándo y cómo será su retiro de la televisión

Con la llegada del Coronavirus y las posteriores restricciones, Mirtha Legrand dejó su rol como conductora a su nieta Juana Viale. Desde ese entonces, la diva solo ha tenido un par de apariciones en el ciclo que lleva al aire 53 años.

Según la información del programa Intrusos, a los 94 años Mirtha planea abandonar definitivamente sus programas Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha.

“El domingo pasado, Mirtha junto a su gente más cercana y empezó a contar cómo veía su futuro televisivo. Cree que lo mejor es que Juana Viale se haga cargo de los programas y eventualmente ella haga alguna participación”, detalló Adrián Pallares en el ciclo de América TV.

Según reveló Rodrigo Lussich, otro de los conductores, Legrand haría dos programas más durante 2021: el próximo sería en octubre y el segundo a fines de noviembre o principios de diciembre.

“Este último programa de fin de año sería el último programa de Mirtha en la televisión, dejando la puerta abierta para un regreso”, precisó el animador.

“No le pude ni dar un beso, me cuesta superarlo”, afirmó la diva.

La condición de Mirtha para regresar para volver a la televisión

Con el paso del invierno, la flexibilización de algunas medidas por la pandemia y el avance de la campaña de vacunación, la conductora planea un regreso a medias, en el que podría aparecer en su programa de los domingos al mediodía.

Según anticipó Luis Ventura en El Noti de A24, la conductora habría asegurado: “Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo me acobardó”. Además, de acuerdo con información que hizo pública el periodista, el regreso está condicionado por la posibilidad de tener a Susana Giménez como invitada.

Para finalizar, el periodista de espectáculos adelantó los planes de la histórica conductora: “Mirtha Legrand te mete un programa antes de las elecciones. En noviembre, va a hacer un programa bien político”.