Mirtha Legrand confesó que tiene miedo al Covid y peligra su regreso a la televisión

Desde hace más de un año Juana Viale está al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, quien se queda en su casa al resguardo del Covid 19.

Si bien la conductora ya tiene las dos vacunas, en una entrevista con La Nación confesó: “Por el momento no voy a volver”, aseguró y dijo estar atenta a todo lo que pasa en el mundo del espectáculo.

“Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, comenzó diciendo la diva y agregó: “El brote tan fuerte que hubo, me acobardó”, reconoció.

Con su nieta Juana el frente de sus dos programas del fin de semana en la pantalla del Trece, la ex actriz comentó que sigue atenta la evolución de la salud de Susana Giménez luego de su internación en Punta del Este y del estado de Julián Weich a quien lo trasladaron a terapia intensiva por su grave cuadro.

Desde la producción de los programas de Mirtha se argumentó: “Si ella tiene ganas, en septiembre, cuando pasen estos fríos y bajen los contagios, quizás vuelva a conducir sus programas”. Por su parte Mirtha volvió a decir: “Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir”.

La diva de 94 años apareció en televisión por última vez el 19 de diciembre del 2020 cuando visitó a su nieta junto a su hija y la sorpresiva aparición de su bisnieta.