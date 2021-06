53 años y miles de almuerzos: Mirtha Legrand celebra el aniversario de su programa

Era 3 de junio de 1968 cuando Mirtha Legrand se sentaba por primera vez como anfitriona del programa que luego duraría más de medio siglo. “Almorzando con las estrellas”, el nombre que recibió al principio su ciclo de almuerzos con invitados, fue uno de los más vistos desde sus inicios, cuando en la época consiguieron un rating inesperado de cerca de 280 mil personas. Lo usual para ese espacio (Canal 9) eran de suerte 40 mil.

“Hace 53 años comenzaba una leyenda. El programa que cambiaría la televisión argentina y, por su puesto, mi vida”, comienza introduciendo la diva en un video conmemorativo en el aniversario de “Almorzando con Mirtha Legrand”. En el mismo, se puede ver partes del debut de sus comidas en donde era anfitriona, cuando la acompañaron Alejandro Romay, Daniel Tinayre, Beatriz Guido y Dulio Marzio.

“Fue emitido en distintos canales y hubo momentos que no tuvimos aire. Por mi mesa pasaron miles de invitados, figuras nacionales e internacionales, siempre fue un placer enorme conducirlo”, escribió en el texto que acompaña el video que compartió por sus redes.

La melodía que acompaña es (y no podía ser otra) “A mi manera”, y por detrás puede escucharse su propia voz en off relatando la historia del programa que le terminó por dar su puesto como diva de la televisión argentina. La Chiqui recibió invitados de renombre que atraparon al público argentino: Diego Maradona,Sandro, René Favaloro y Susana Giménez; también muchos ex presidentes como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Las dificultades y el éxito

En la producción se ve una seguidilla de imágenes y videos que retratan muchos de los momentos más importantes. Pero La Chiqui confiesa que no siempre fue sencillo llevar adelante el programa. “He pasado por todo. Prohibiciones, me han sacado del aire, me han vuelto a reponer. He pasado por todos los gobiernos, por todos. Pero aquí estoy, entera”, hablando de sobrevivir. Incluso el programa ha logrado seguir adelante a pesar de la pandemia del coronavirus, solo que con Juana Viale, su nieta, a la cabeza del almuerzo.

Hasta se podían escuchar algunas de sus frases, ya registradas, como la emblemática “Como te ven te tratan, si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan”.

Pero luego de las diversiones, comidas y dificultades, la diva se despidió diciendo: “Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, ser parte de su familia. Porque como siempre les digo, todo lo que soy se lo debo a ustedes, mi público. ¡GRACIAS! Y recuerden que ¡este programa trae suerte!”. Y mirando a la cámara confesó: “Quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”.