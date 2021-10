Mica Viciconte rompió el silencio y contó cuál fue el desplante de Nicole Neumann cuando se vieron cara a cara

Días atrás, Mica Viciconte y Nicole Neumann coincidieron en un importante encuentro familiar. Es que Allegra, una de las hijas de la modelo con Fabián Cubero, hizo su Primera Comunión y todos se encontraron en la iglesia. Pero al parecer, el trato entre la ex y la actual del exfutbolista fue totalmente tenso y hasta hubo destrato.

Si bien en las fotos no se los vio a todos juntos, el encuentro entre los tres y el novio de Nicole, Manu Urcera, ocurrió. No hay registros, pero Mica Viciconte reveló cómo fue ese momento y contó cómo fue la actitud de la exesposa de su pareja.

“Se muestra a veces una realidad de la que no es. Entonces ahí me rompe las bol... Vuelve a pasar lo mismo, se volvió a decir de los malos tratos y llega un punto que hay un límite”, dijo en diálogo con Instrusos y pidió que no la ensucien más.

Nicole Neumann y Manu Urcera con las hijas de la modelo y Fabián Cubero.

Fabián Cubero y Mica Viciconte con las hijas del jugador y Nicole Neumann.

“Nosotros le preguntamos (a Nicole Neumann) si tomaría un té o un café con vos y dijo que no, ¿vos sí lo harías?”, indagó el movilero de Intrusos al hablar con Mica luego del evento familiar.

“Mi respuesta a eso fue todo lo contrario, yo arreglo las cosas puertas adentro, no tiro mierda para los demás. Esa respuesta no fue muy amable”, dijo Picante Viciconte.

Después, le consultaron acerca del momento del cara a cara con Nicole Neumann y fue muy sincera al contar lo que ocurrió. “Yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar por supuesto”, comentó.

“Saludé a su pareja, a su familia súper amorosos todos pero bueno. La vi, le tiré el puño y el puño guardó al bolsillo”, cerró.