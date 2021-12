Mica Viciconte publicó un video de su pancita de embarazada y enterneció a sus seguidores

Después de confirmar su embarazo al aire de “Masterchef Celebrity 3″, Mica Viciconte utiliza sus redes sociales para mostrarle a sus fans cómo crece su pancita y todos los cuidados que toma para que Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero, nazca sano y fuerte.

En las últimas horas, la bailarina utilizó su cuenta de Instagram para postear un video donde se ve su avanzado estado de gestación y, de esta manera, enternecer a sus casi 3 millones de seguidores: “¿Cuál es ese cuerpo perfecto? Para mí es aquel que está lleno de historias, de marcas que representan momentos únicos y que literalmente han cambiado nuestras vidas. SOÑAR, SENTIR Y SER FELIZ”, escribió Mica al costado de la publicación.

Además de su convivencia con Cubero, la participante del reality de cocina también comparte techo ocasionalmente con las hijas del futbolista, que reaccionaron de forma inesperada ni bien se enteraron de la llegada de un hermanito.

“Cuando se lo contamos no entendían. Pero están re contentas, me tocan la panza, ponen el oído cerca a ver si escuchan. Es un momento súper lindo la verdad y sentirte como acompañada por ellas la verdad que está muy bueno”, relató la ex Combate en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez.

Fue entonces que la periodista le preguntó si “hubo una charla de chicas” entre ellas. “Sí, hubo, porque a veces creo que los nenes se sienten como que llega alguien para dejarlos de lado”, explicó Viciconte. Y resaltó: “Eso por lo menos en mi caso no es así y en mi familia nunca me enseñaron eso. El bebé va a traer unión, va a querer el amor de las hermanas, va a ser recontra malcriado seguramente. Viene para acompañar, viene para unir y no para dejar de lado a nadie”.