Mica Viciconte comparte planos infartantes desde el gimnasio: abdomen y glúteos a full

Mica Viciconte es una fija de la tira diaria de Telefe siendo una de las panelista de “Ariel en su salsa” y cada vez se gana más seguidores que se alegran y encantan con sus novedades.

En este tipo de programas, Mica (33 años), deja ver su personalidad más relajada, a la vez, que despierta ternura cuando aparece con su bebé Luca Cubero, producto de su relación con el ex jugador de Veléz, Fabián Cubero (43).

Hace solo unos meses tuvo a su primer hijo y su cuerpo parecería no haber sufrido ninguna transformación a lo largo de los 9 meses de gestación. La mediática no pausó sus trabajos y a los días de salir del hospital comenzó a publicar fotos en las redes que enloquecen y sorprenden a los internautas.

En los últimos días, la encantadora guardavida oriunda de Mar del Plata que se hizo conocida por su participación en “Combate” compartió en Instagram un dulce video en el que se la ve junto a Luca.

Cada día más enamorada de su pequeño varoncito, la mujer del Poroto Cubero enseñó que su hijo la acompaña a todos lados. Hasta al gimnasio van juntos y despiertan los suspiros de todos los usuarios.

Recientemente. Mica Viciconte ha mostrado sus rutinas de gimnasio y como se motiva para cumplirlas sin problemas. Con la ayuda de su personal tráiler, que juega con Luca y se lo acerca mientras hace trabajos de fortalecimiento, la marplatense logra terminar sus circuitos de maravilla.

Mica Viciconte y Luca Cubero enamoraron a todos en las redes sociales

Horas atrás, Mica Viciconte volvió a lucirse con sus rutinas personalizadas y con el outfit que escoge para ir a ejercitarse.

Con calzas apretadas, un corpiño deportivo blanco, mucha dedicación y la ayuda de su entrenador, logró que su video en Instagram supere los 23 mil likes en las primeras horas.

El anterior posteo similar a este fue junto a Luca y la profesora de natación no se olvido de agradecer. “Mí gran motivación y energía de todos los días, Luca. Gracias Juan Pronza por siempre ser mí entrenador de muchos años y mi gran amigo”, escribió.

Como no podía ser de otra manera, la publicación se llenó de corazoncitos de likes en cuestión de algunos minutos. Además cosechó cientos de comentarios con buenas vibras, como el de Flor Vigna, ex “Combate” también: “Cuando veo estas cosas no puedo creer cómo pasó el tiempo”.

