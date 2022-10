Mica Viciconte provocó con un posteo en bikini primaveral escotada y tiro alto desde su jardín

Mica Viciconte ahora es madre pero parecería que no lo ha sido porque su cuerpo no revela ninguna marca del embarazo y porque casi no paró de trabajar durante los meses de gestación y días posteriores al nacimiento. Las fotografías de la blonda casi sin ropa siguen acaparando todas las miradas.

La guardavidas que apareció en los medios gracias a “Combate” es modelo y panelista del programa culinario de la mañana de Telefe pero el rol que más le aplauden sus fans es el de influencer.

Y es que Viciconte sabe cómo hacer en las redes sociales para generar atracción y lograr que los demás compren los productos que ella desfila de un modo tan sensual como elegante.

Ahora Mica protagonizó una campaña en traje de baño, uno tan divertido como sexy, ideal para el verano. Se trata de uno de dos piezas con estampa de limones que combina los verdes, amarillos y turquesas.

Mica Viciconte despertó suspiros en la red con una bikini colorida

La pareja de Fabián “Poroto” Cubero posó divertida y atrevida con una bikini que lleva un corpiño en forma de top bien escotado y un bombachón tiro alto pero bien cavado en la parte de atrás.

En el jardín de su casa se sacó varias fotos y en varias de ellas sumó una bata de la misma estampa de la malla para así mostrar el look competo ideal para salir del mar o la pileta.

Fabián Cubero mostró sus abdominales marcadísimos en un video de Instagram

La ex “Combate” nos tiene acostumbrados a las fotos que suben la temperatura; sus poses en lencería o con atuendos que marcan tendencia hacen que sus fans reaccionen con muchos corazones.

Pero esta vez, quien dio la nota fue Fabián Cubero, su pareja y padre de Luca. Y es que el ex Vélez Sarsfield decidió subir un video a Instagram con postales suyas sin camiseta.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijas en Brasil.

Y claro, sus abdominales quedan en primera plana y aparecen desde diferentes ángulos, están bien marcados y generan todo tipo de sensaciones en sus seguidores.

En casi todas las imágenes aparece también su mujer, Mica Viciconte, con poquita ropa para mostrar sus curvas ejercitadas.

De este modo, Fabián quiso recordar los 5 años que llevan juntos y lo felices que son con la familia que formaron con las tres hijas de él y el varón en común.

La publicación de Cubero en Instagram

Mica Viciconte y Fabian Cubero con su hijo, Luca.

Mica Viciconte con Luca Cubero.

El nacimiento de Luca Cubero

Fabián Cubero y Mica Viciconte viendo a Vélez con su pequeño hijo. (Instagram).