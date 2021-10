Mica Vicciconte se mostró sin problemas en Instagram con las hijas de Nicole Neumann: qué dijo la modelo

Nicole Neumann y Mica Viciconte no han eliminado por completo sus diferencias pero sí pueden convivir en una relativa paz. O al menos eso parecería. Es que después de que la ex “Combate” pasara un fin de semana con las hijas de la modelo, no recibió ninguna crítica ni ninguneo por parte de ella.

Allegra, Sienna e Indiana son las hijas de Nicole y Fabián “Poroto” Cubero, las adolescentes que disfrutan de las escapadas que hacen con su mamá y también con su papá y su novia. Tienen la mejor relación con Mica y así se notó en las últimas fotos compartidas en Instagram.

La pareja decidió ir con las chicas a relajarse, reírse y hacer algunos deportes acuáticos. El ex futbolista primero subió a las redes varias imágenes en Los Cardenales, todos posando para la cámara, jugando al metegol, remando en kayaks y andando en bicicletas.

“Un finde como me gusta, disfrutando de estas bellezas y de un lugar maravilloso”, escribió Cuber desde el hotel de lujo en el que se hospedaron.

¿Qué fotos subió Mica Viciconte con las hijas de Nicole Neumann?

Al parecer, los problemas judiciales entre Mica Vicionte y Nicole Neumann están en pausa y la novia de Fabián Cubero ya puede mostrarse con las hijas del ex matrimonio. En esta oportunidad, la modelo no dijo nada sobre la salida familiar y la paz, por fin, está reinando.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene 2.7 millones de seguidores, Viciconte escribió: “Que lindo es disfrutar con las personas que querés y en un lugar increíble donde tenés de todo para hacer en pareja o familia”. Epígrafe de su hermoso álbum de fotos.

Si bien subió varias tomas de ella sola y un video remando con su novio, la última fotografía es con las tres pequeñas que nacieron de la relación de Cubero y Neumann.