Mery del Cerro habló por primera vez de la China Suárez después del Wandagate

En la previa al estreno de la entrevista que la China Suárez hizo con Alejandro Fantino, Mery del Cerro habló por primera vez del Wandagate y de su amistad con la actriz después del escándalo de infidelidad que la involucró con Mauro Icardi.

Entrevistada por Catalina Dlugi en su ciclo radial de La Once Diez, la participante de Masterchef Celebrity fue muy cauta a la hora de referirse al tema, al igual que en su momento lo hizo Paula Chaves. Cuando la conductora le preguntó si le había sorprendido el llamado de Wanda Nara a la China para pedirle disculpas, del Cerro expresó: “La verdad no voy a opinar, son personas que quiero, que conozco. Es un tema personal y no quiero hablar del tema porque no me corresponde”.

Fue entonces que la periodista le consultó si en el grupo de amigas (integrado por Mery, Paula y Zaira Nara) se había acordado responder lo mismo: “No nos pusimos de acuerdo en nada, cada una tomó posición, quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es un tema muy delicado”.

“¿Vos te considerás amiga de la China Suárez o hubo un distanciamiento?”, indagó Catalina Dlugi. “No voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar”, remarcó Mery del Cerro. Y concluyó: “Cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”.

China Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves, juntas (Instagram)

Paula Chaves opinó de la separación de Wanda Nara y se lamentó por lo sucedido: “Horrible, me apena mucho todo”

A principios de noviembre, Paula Chaves visitó el programa de Vero Lozano y habló por primera vez del Wangate.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada”, sentenció la modelo y conductora, cuidando así su relación de amistad con Zaira Nara.

Cuando Lozano le preguntó si es más amiga de Zaira o de la China Suárez, Paula resaltó: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.

“Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, comentó la conductora del programa, frente a lo cual Chaves asintió sin dar más detalles: “Claro”.