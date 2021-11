Paula Chaves opinó de la separación de Wanda Nara y se lamentó por lo sucedido: “Horrible, me apena mucho todo”

Paula Cháves, por primera vez, se refirió al Wandagate luego de que Wanda Nara descubriera que Mauro Icardi mantenía una relación oculta con la China Suárez.

La conductora de “Bake Off” (Telefé) visitó el programa de Vero Lozano en el canal de las pelotas y, como era de esperarse, no eludió la pregunta por lo sucedido a la mediática, sino que fue directa en su respuesta.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada”, dijo la modelo cuidando su relación con su amiga Zaira Nara.

Para conocer un poco más de la interna Lozano volvió sobre el tema y preguntó a su invitada si ella es más amiga de Zaira o de China Suárez: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.

Indagando más en su pregunta Vero comentó: “Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, dijo la conductora que poco pude averiguar por el silencio de la esposa de Pedro Alfonso.

Antes de finalizar, la conductora consultó a Paula: “¿Zaira está bien?”, En relación a los rumores de crisis de la modelo con su marido Jakob von Plessen: ”Zaira está muy bien, está bárbara”, cerró.