Mery del Cerro destacó en una producción con un increíble vestido escotado y con grandes tajos en la falda

Siempre que se trata de indumentaria, modelaje y grandes eventos relacionados con este rubro, Mery del Cerro está presente. Como se espera de ella, en cada ocasión destaca con increíbles looks y esta vez no fue la excepción.

El delicado vestido blanco de Mery del Cerro.

La actriz que comenzó su carrera en la actuación de la mano de Cris Morena y formando parte del elenco de Casi Ángeles, hoy en día es una de las modelos más destacados del país. Como varias de las mujeres que forman parte de este rubro, del Cerro también se conformó como influencer y muestra todas sus actividades a través de las redes sociales.

En esta última ocasión, la blonda compartió en su feed un posteo con varias imágenes en las que mostró un increíble look utilizado para un evento muy particular y formal. La ex participante de MasterChef esta vez se decidió por un total white en un vestido delicado y muy a su estilo propio.

En la parte de arriba, se destacó por breteles muy finos y un gran escote que no dejó de verse delicado ya que se conformó con un corset de transparencias y brillos. Para la parte de abajo, sus piernas fueron las protagonistas tapadas únicamente por una falda con grandes tajos que dejaron ver más allá.

“Hecho a Medida Para @revistacaras”, puso en el posteo que se llenó de más de 45.000 likes y muchos mensajes a alabando belleza.

La visita de Mery del Cerro en Mendoza

María del Cerro, más conocida como “Mery”, es una modelo, conductora y actriz muy apreciada dentro del mundo de la farándula. En su momento, demostró sus dotes culinarios en “MasterChef Celebrity 3″ y e hizo todo lo posible por superarse día a día con sus platos.

Mery del Cerro en Instagram

Hace varios meses, aprovechó una pausa en las grabaciones del certamen gastronómico, la artista tomó un vuelo y visita Mendoza. En su cuenta de Instagram, Mery se mostró paseando por unos viñedos de una lujosa bodega y allí se dejó fotografiar con los hermosos paisajes provinciales de fondo.

La modelo luce un look total white compuesto por chaleco, pantalón y blazer del mismo tono de blanco, que van a la perfección con el sombrero beige como prenda principal.

Mery del Cerro en Instagram

Del Cerro se hizo presente en la bodega Trapiche donde condujo una nueva edición de “Mundo Epicúreo”, organizado por HSBC y la propia bodega maipucina. Este evento contó con la presencia de Juan Marconi en conducción, con muchas bromas y juegos, y con los platos de Dolli Irigoyen que estuvo al frente de las cocinas y deleitó a mendocinos y turistas en su visita a Mendoza.