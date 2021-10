Mati Napp y su irónica respuesta cuando le preguntaron sobre Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro no dieron muchas vueltas para confirmar su romance, salió el rumor del noviazgo e inmediatamente lo hicieron oficial y se mostraron juntos ante los cámaras de los paparazzis. Y claro, varios ex de los artistas fueron consultados sobre esta sorpresiva y nueva pareja.

Uno fue Nicolás Occhiato, el joven que estuvo de novio con la bailarina por muchos años; además de Mati Napp, el coreógrafo que estuvo solo algunos meses con la ahora cantante y que llamó la atención por sus declaraciones irónicas.

Matías y Flor tuvieron un breve romance en 2019 y su relación profesional no quedó muy bien; el gusto amargo quedó entre ellos y se pudo notar en la nota que le hicieron en “Los ángeles de la mañana”. Napp habló de la nueva pareja y dejó al movilero boquiabierto.

“¡Mirá qué bien! ¡Qué bueno por ella! ¿O no?... ¿Vos sabías que yo estoy de novio? ¡Ah ok! Capaz no sabías. De novio, con Juli (Antón), estamos muy bien, nos llevamos increíble, volvimos, estamos en el mejor momento”, soltó frente a la cámara.

“¿Qué pasó aquella vez, qué cambiaste?”, consultó el periodista que se vio sorprendido por la respuesta del bailarín. “No sé, pero lo importante es que hoy estamos en el mejor momento con Juli, estamos conviviendo, muy enamorados y muy bien”, insistió Mati.

Ante una nueva consulta, el artista ya no evadió el tema principal de la nota: Flor Vigna y Luciano Castro. “La mejor, que sea feliz, eso es lo más importante, que todos sean felices”, reveló.

Y al ver la grabación completa, Ángel de Brito opinó: “No quiere escuchar ese nombre, quedó muy dolido” y agregó: “Un poco irónico, me parece. Cada vez que lo vamos a buscar no quiere escuchar el nombre de Flor Vigna y el de Nico Occhiato, menos. Por ahí quedó medio dolido”.

Frente a los dichos, Maite Peñoñori reflexionó: “¿Viste que hay romances en los que a los ex les queda algo medio amargo, y hay otros que se nota que tienen buena onda?”.

Flor Vigna y Mati Napp se animaron a chapar en vivo en la pista del Súper Bailando (Foto: Instagram LaFlia)

Qué dijo Nico Occhiato sobre la relación de Flor Vigna y Luciano Castro

Nico Occhiato fue el primero en ser consultado por el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro pero él no tuvo ningún inconveniente en enviarle la mejor de las ondas a su ex.

“Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz mientras que ella esté bien”, escribió en un mensaje enviado a Karina Iavícoli, la panelista de “Intrusos”.

Y ella comentó: “En la relación de Nico y Flor, no hubo engaños. Eran muy jóvenes los dos. En todo caso cuando alguien te propone algo vos lo aceptas”.