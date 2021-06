Marina Calabró le contestó a Pampita y fue súper picante: “Es la pelea de dos peladas por un peine”

Tras el anuncio de Jorge Rial de que levantaban TV Nostra por problemas con el rating, se desató la polémica porque dejó a varias personas sin trabajo, entre ellos a sus tres panelistas. Fue Marina Calabró una de las que más habló y respondió sobre el tema, ya que la periodista apostó todo por el producto que salía por América.

En Pampita Online, así como otros programas, comentaron la sorpresiva renuncia de Rial y las consecuencias que trajo. Y fue allí que Pampita aprovechó para vengarse de Marina Calabró, quien en más de una oportunidad fue dura al opinar sobre lo poco que mide el programa de la modelo.

“¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa. Mirá vos. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo. Que tenga cuidado por lo que anda diciendo por la vida porque el karma pega muy fuerte”.

La periodista fue consultada por el notero de Los Ángeles de la Mañana sobre lo que había dicho Pampita y fue lapidara a la hora de responder. Primero, aclaró de dónde venía el comentario de la modelo: “El chiste es que Pampita hizo su marca histórica y Lanata me dice que no le puedo llamar a ese número ‘marca histórica’. Es un chiste, y de ahí a burlarse… Y la malicia que me atribuye no existe”.

“Una vez que termino de dar los números digo que para todos los mencionados va mi aplauso, medalla y beso, porque valoro el trabajo de todos. Defiendo los ceros y unos de todos. El chiste es todo lo contrario de lo que ella dice. Pero bueno, es evidente que no lo escuchó, le habrá llegado el comentario por redes o de algún productor, pero yo siempre me banco el vuelto”, continuó.

“Después, va en ella el momento del levantamiento de un programa para pegar. Me parece que eso habla más de ella que de mí. Yo no sería capaz, pero veo que ella sí. Pero me la banco, no pasa nada. Hoy tengo problemas reales, me quedé sin un trabajo, y no tengo margen para hacerme mala sangre por un chisporroteo mediático con una persona que no conozco, que me atribuye una intención que nunca tuve ni tendré”, dijo Marina.

“Es la pelea de dos peladas por un peine, porque todavía tengo grabado a fuego el piso promedio de TV Nostra de 0.9 puntos de rating, y ella ayer mientras decía todo esto estaba en 0.2 puntos de rating. Imagínense, creo que hay que unirse en la desgracia más que tirarnos con todo”, cerró.