Mariano Martínez tiene su propia banda y se lanzó como cantante en Los Mammones: “No me jode el prejuicio”

Mariano Martínez volvió a Los Mammones, pero esta vez para presentar su carrera de cantante y lo hizo hasta con banda propia. El actor ya había mostrado algo de su proyecto en las redes, por lo que fue muy criticada, pero aseguró que ese no es un impedimento para lograr sus objetivos.

El artista decidió hacer oficial su proyecto musical y lo hizo a lo grande. De la mano de Jey Mammón, se presentó en el programa de América y cantó algunos covers de temas íconos del rock nacional como “El rock del gato”, “Juntos a la par” y hasta interpretó “Yo sé”, la canción que cantaba su personaje del Rey Sol Marquesi.

“Estudié mucho canto y para la actuación sirve mucho hacer técnicas vocales”, dijo acerca de cómo adquirió algunos aprendizajes para lanzarse como músico con mayor seguridad.

Y en la misma línea, le respondió a Jey Mammón cómo hace para no prestar atención en las críticas. “A mí sinceramente, gracias a Dios, no me jode el prejuicio. No me mueve. Realmente, a lo largo del tiempo y gracias a la búsqueda introspectiva que estoy haciendo, que me parece que es necesaria en todos, yo me muevo por lo que siento, con mucho respeto, con mucho amor y no me guío por los halagos ni por las críticas”.

“Si te dejás llevar, eso te detiene. Es hermoso que te halaguen, pero si solo te dejás guiar por eso, cuando alguien te critica te anula”, reflexionó Mariano Martínez.

Mariano Martínez en Los Mammones. Captura del vivo.

Además, aclaró que por el momento solo lo hace por gusto. “Lo hago por amor al arte, porque me gusta. Obviamente es lindo que guste y te digan cosas lindas, pero si te guías por eso aparece un detractor y chau”.

“No me importa lo que digan porque es un divertimento, una distracción. Cuando algo me parece muy agresivo, como falta de respeto o bullying, eso me parece que está mal. Todo se disfraza de humor, pero no se sabe dónde está el límite”, cerró Martínez.