Mariano Martínez se animó a un drástico cambio de look y desató una ola de memes en Twitter

Mariano Martínez visitó el piso de “Los Mammones”, programa de América conducido por Jey Mammon , e hizo un repaso de su vida, carrera y familia.

Sin embargo, mientras transcurría la entrevista, varios usuarios de las redes sociales se percataron del nuevo look del actor y lo terminaron convirtiendo en un meme.

El artista reapareció en la televisión donde habló de su separación y de los quehaceres domésticos en tiempos de pandemia. Sobre este punto, explicó que tuvo mucho trabajo porque, si bien cuenta con la ayuda de una empleada, en plena cuarentena debió hacerlo todo solo. Además, a las tareas cotidianas se le sumó el compartir tiempo con sus tres hijos: Olivia, Milo y Alma.

En otro eje habló de la fama y de los trabajos y señaló: “Me siento un privilegiado. Que la gente al día de hoy me siga queriendo, reconociendo, se acuerde de lo que hice... Para mí eso es una bendición. Después obviamente querés intimidad como cualquier persona cuando estás con tus chicos, con amigos o en algún momento en especial, pero trato de que no me pase eso de confrontar porque soy muy agradecido del cariño del público y es algo que me gusta”.

Sin embargo, en pleno mano a mano, en las redes sociales se vivió una historia paralela. Los usuarios de Twitter debatieron acerca del look renovado de actor que, según remarcaron, incluía los rulos despeinados, el color más claro y un supuesto uso de botox o retoque estético en la cara. Entonces, se divirtieron con los paralelismos entre el antes y el después y llegaron a compararlo con otros famosos, entre ellos Cristian Castro, y con una muñeca pepona, volviéndolo un meme.

Su separación de Lali Espósito

En su visita a Los Mammones, el actor contó que en más de una oportunidad ha salido a la calle camuflado cuando sus hijos eran más chicos porque muchas veces ellos no querían que lo reconocieran, entonces Jey destacó que cuando sus hijos nacieron, él ya era famoso. “Hice Valientes, Amar después de amar, la del cura que no me sale el nombre”, dijo Mariano, que enseguida recordó: “Esperanza Mía”.

El olvido causó risa en el piso, donde recordaron su historia con Lali Espósito y él sostuvo: “Yo lo recuerdo con mucha alegría y cariño, después lo otro son cosas de la vida que pasan”. En este aspecto, el conductor destacó que quienes no sueltan esta historia son los fans y el artista coincidió: “A veces cuando te peleas con alguien, pasan cosas que por ahí en ese momento estás enojado y la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido”.

Para cerrar, reflexionó: “Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien. Y que realmente nadie siente, no creo que se sientan cosas tan duras como las que se dijeron, al menos de mi parte no las siento así”.