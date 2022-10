María Becerra posteó una foto en primer plano de su delantera a Instagram pero la censuraron

María Becerra continúa con su exitosa gira por España que empezó hace tres semanas y desde allí, compartió una foto que Instagram la censuró, pero ella desafiante la volvió a publicar.

Hoy en día, Becerra es de las artistas más escuchadas de Argentina y sus canciones siempre se convierten en hits.

Becerra siempre se muestra feliz en sus redes sociales, en busca de nuevos desafíos musicales. Actualmente, se encuentra entre las 5 mujeres argentinas más escuchadas de la escena urbana.

María Becerra

Tal es el éxito internacional que su gira Animal Tour llegó a España y pronto pasará por México. En el viejo continente, tras tres semanas, Becerra sigue causando sensación entre sus fanáticos.

En su paso por España asistió a la alfombra roja de la entrega de premios de Los 40 Music Awards. Allí, María Becerra dejó sin palabras a sus seguidores con su look.

En esta oportunidad, publicó una imagen a Instagram, donde aparece luciendo un corpiño verde con mangas muy sexy.

La foto que le censuraron a Becerra

Pero, rápidamente, la postal fue eliminada por Instagram, por una cuestión de censura. María Becerra no se quedó de brazos cruzados y la volvió a publicar.

“La subo de nuevo porque Instagram me la borro maldita sea (sic)”, escribió la cantante del momento, y además, compartió otra como “yapa”.

María Becerra es de las cantantes más diosas y exitosas de Latinoamérica

La última canción de María Becerra: “Lokira” con Natti Natasha

María Becerra lanzó “Lokita” junto a Natti Natasha, bajo el sello de Pina Records/Sony Music y con la producción de DJ Luian y Mambo Kingz.

“Lokita” se destaca por su letra sensual y provocativa sobre una base rítmica contagiosa, informó Sony Music.

“Natti Natasha desata su estilo seductor e inigualable, unido a la autenticidad de María Becerra en representación de la nueva generación de mujeres en Argentina”, se lee en el comunicado oficial.

El video musical de “Lolita” se filmó en Buenos Aires, Argentina, y estuvo bajo la dirección del director venezolano Nuno Gomes.

Natti Natasha

Filmado en la histórica Casa de La Cultura, ambas artistas usan cuatro sets para expresar de manera sensual y sugestiva sus deseos de aquella persona que las vuelve “loquitas”.