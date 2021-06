Marcelo Tinelli opinó sobre la salida de El Chato Prada y Lourdes Sánchez de “La Academia”

Tras anunciar su renuncia de “La Academia” de Showmatch, Lourdes Sánchez y El Chato Prada explicaron los motivos por los que decidieron no seguir más y le agradeció a Marcelo Tinelli por la oportunidad: “Fue hermosooo lo que duró pero tenemos que dar un paso al costado, gracias @cuervotinelli. Me queda un hermoso recuerdo con @elchatoprada”.

Por su parte, el conductor del histórico programa, se hizo eco de esto y opinó sobre esta partida: “Fue hermoso volver a tenerte bailando en la pista, querida @lourdesanchezok”, dijo el Cuervo y luego se acordó de su pareja: “Y además al Chato Prada lo necesitamos en la Producción. Te queremos”.

Además, Tinelli expresó su apoyo a la decisión del reemplazante del tándem: “me parece un gran gesto que hayan vuelto a convocar a Cucho Parisi para que se reincorpore a #ShowmatchLaAcademia”, dijo sobre esta incorporación. Recordemos que el líder de Los Auténticos Decadentes junto a Melody Luz, no convencieron al jurado y se convirtieron en la primera pareja eliminada del certamen, y ahora ocuparán el cupo que recientemente se liberó.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, lamentó Lourdes al dar la noticia en “La Previa de La Academia”, el programa que conduce con Lizardo Ponce por Ciudad Magazine. “Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista”, continuó la bailarina.

Por su parte, El Chato explicó en Teleshow: “La verdad que no podíamos seguir, no teníamos tiempo. Yo tengo que trabajar acá todo el día, Lourdes también. Lo intentamos, pero era imposible”, señaló sobre su despedida.