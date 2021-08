Marcelo Tinelli enumeró todo lo que tuvo que dejar por Guillermina Valdés

Más allá de los problemas que puedan surgir alrededor de ShowMatch, por su bajo rating y las polémicas entre los participantes, hay algo que Marcelo Tinelli disfruta mucho más que otros años: trabajar junto a su mujer, Guillermina Valdés.

Y en esta nueva faceta como jurado de La Academia, la actriz y empresaria demostró que le sobra carácter y que no teme contradecir al conductor en vivo. Por eso, cuando el “Cabezón” señaló que el bailarín Ernesto “Tito” Díaz y Diego Ramos llegaron muy bronceados a la pista, la rubia salió al cruce.

“Una cosa. Vos también te ‘sopleteás’ en agosto. No, vos no (Por Ramos) ¡El conductor!”, manifestó desde el estrado y sorprendió a su compañero hace más de una década, quien respondió: “¡Qué feo! Está mintiendo, no lo hago. Mentira, desde que estoy con vos no lo hago desde hace años”.

“No lo hacés porque te freno, pero se da tres manos”, insistió Guille. Y le dio el pio a su marido para que enumerara todos los hábitos que tuvo que abandonar para tener un estilo de vida sano como a ella le gusta. “No me dejás tomar sol en el verano por miedo a los rayos solares. Ya estoy blanco todo el año. En enero entramos a la playa los dos con sombrero”, comenzó.

Y continuó: “Al mediodía en vez de una ‘caipi’, tomamos un agua que no sea de botella de plástico. Tenemos unos cambios tremendos. Estamos con el kéfir a la mañana. Yo antes me tomaba una chocolatada. No como galletitas con glúten y antes le entraba a unas Melba, unas Oreo. ¡Es tremendo! Y además no me ‘sopleteo’ más desde hace cuatro o cinco años”.

Al ver que Valdés le hacía caras como para que cortara su extenso descargo, el animador reconoció que “contó todo” y retomó el hilo de su programa que no tenía nada que ver con su vida privada.